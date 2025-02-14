TFF'den 'Sahadan Çekilme' cezası!

TFF, yaptığı açıklamada Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildi. Son 2 sezonda yaşanan sahadan çekilme olaylarının artmasından sonra sahadan çekilen ve müsabakayı terk eden takımlarla ilgili karar değişti.

Yeni talimatnamede şu ifadeler kullanıldı:

Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

*Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

*1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

*2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

*3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.