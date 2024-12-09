Fenerbahçe, Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Metin Öztürk'e cevap verdi!

09 Aralık 2024 18:38 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:20

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe'den, dün akşam oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz pozisyonundan sonra açıklama yapan Metin Öztürk'e cevap gibi bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu belli oldu

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu belli oldu

Fenerbahçe​ Kulübü, Galatasaray​ İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Sivasspor​ maçından sonra yaptığı açıklamalara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin oluşturduğu kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."