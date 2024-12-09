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FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezaları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 18:31 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:33
FIFA&#039;dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor&#039;a puan silme cezaları!

FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig takımları Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan tenzili cezası verildiği açıklandı.

TFF​, yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımları Yeni Malatyaspor​'a 18, Giresunspor​'a ise 6 puan​ silme cezası verildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."

Yeni Malatyaspora 18, Giresunspora 6 puan silme cezası

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Kaynak: tgrthaber.com
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