FIFA'dan Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezaları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 18:31 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:33
FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig takımları Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan tenzili cezası verildiği açıklandı.
TFF, yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımları Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com