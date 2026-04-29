Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe-Başakşehir maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı taraftarlara yönelik kontenjanlı ücretsiz bilet tanımlaması yapacak. Ücretsiz biletler kontenjanlarla sınırlıdır. İşlemler Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinden yapılacaktır. Bilet tanımlamaları 29 Nisan Pazartesi, 30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşamba günleri 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım için 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olmak gerekmektedir. Geçerli e-bilet süresi olan ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunludur. İşlem sırasında T.C. kimlik belgesi ibrazı ve başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

PASSO GİŞESİNDEN İŞLEMLER YAPILACAK

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinde yapılacak işlemler; 29 Nisan Çarşamba - 30 Nisan Perşembe - 1 Mayıs Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanabilecek.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu

Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.