Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor

Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe-Başakşehir maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olacak. İşlemler Passo gişesinden yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 11:25

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 'nin, ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için 18 yaş altı taraftarlara yönelik kontenjanlı ücretsiz bilet tanımlaması yapacak.
Ücretsiz biletler kontenjanlarla sınırlıdır.
İşlemler Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinden yapılacaktır.
Bilet tanımlamaları 29 Nisan Pazartesi, 30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşamba günleri 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Katılım için 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olmak gerekmektedir.
Geçerli e-bilet süresi olan ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunludur.
İşlem sırasında T.C. kimlik belgesi ibrazı ve başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
PASSO GİŞESİNDEN İŞLEMLER YAPILACAK

Ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinde yapılacak işlemler; 29 Nisan Çarşamba - 30 Nisan Perşembe - 1 Mayıs Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanabilecek.
E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu
Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.

ETİKETLER
#rams başakşehir
#Fenerbahçe
#Passo
#Ücretsiz Bilet
#18 Yaş Altı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.