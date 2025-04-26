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 | Emir Yücel

Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, eleştiri okları sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna çevrildi. Bugün Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan divan kurulunda konuşma yapan Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, seçim kararı alınırsa başkan adayı olacağını açıkladı. Aziz Yıldırım ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise, "Aziz Bey ile her zaman görüşürüm ama bu konularda kimseden icazet alınacak durumumuz yoktur" cevabını verdi.

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Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 15:23

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp da kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun’un kızını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajıyla sözlerine başlayan Kutlualp, seçim kararı alınırsa da başkan adayı olacağını ifade etti.

Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'

İşte Kutlualp'in konuşmasının detayları:

"SEÇİM VARSA ADAY OLACAĞIM!"

Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacağımız şampiyonluklar var. Bugün kalkıp da ben bu 7 seneyi eleştirip de anlatıp da insanları üzmek niyetinde değilim. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Rakibimiz ile aramızda şampiyonluk farkı 6’ya çıkma tehlikesini taşıyor. 5. yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı, hayır. Bu büyük camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını, kendi fikirlerim olarak anlatıyorum.

Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'

Başkanlık sürecini iki dönemle sıralayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz’lar, Aziz Yıldırım’lar, Ali Koç’lar; başkanlar çıkaracak potansiyel çoktur. Yeni insanlara, yeni fikirlere fırsat vermek, yöneticiler, başkanlar yetiştirmemiz lazım arkamızdaki kuşaklardan. Bu 2 dönem olursa, 2 dönem için seçilen başkanın ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa’da bir final oynayamazsa 2. dönemine aday olamaması çok önemli kriter. Sistem devamlı yenisini getirecektir, stressiz imkanlar getirecektir. Camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler oluşuyor. Eğer başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsa, aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu biliyorum. Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz ben adayım. Bu salonda da bir sürü aday olacak insanlar var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'

"FENERBAHÇE'NİN DİNAMİKLERİ HER ZAMAN ÇALIŞIR"

Sarı-lacivertlilerin ilk olarak üst üste şampiyonluk yaşaması gerektiğine değinen Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir şey bu. Gecikmiş şampiyonlukları almamız lazım. Hemen 2 sene üst üste şampiyon olup, arkasından domino etkisini oluşturup hızlı şampiyonluklar almamız lazım.

Fenerbahçe başkan adayı belli oldu! 'Kimseden icazet almam'

20 seneye aşılmış Aziz Beyin dönemindeki istatistiğe bakarak, 20 seneye aramızda kapatmamız lazım eğer ki rakip de şampiyon olmazsa. Biz 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız bunlar önemli. Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. Müdahale etmek lazım, Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır."

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#Spor
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