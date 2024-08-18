Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi! "Tesadüf değil..."

18 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 17:29

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Trendyol Süper Lig'de dün gerçekleşen Göztepe-Fenerbahçe maçında, talihsiz olaylar meydana geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın devre arasında sahaya inerek taraftarlarının yanına gitti. Geri dönerken Göztepeli bir yetkili tarafından saldırıya uğrayan Ali Koç yere düştü.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli isim önce gözaltına alındı, daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olayların ardından hem Göztepe ekibi, hem de Fenerbahçe sırasıyla açıklamalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'da resmi sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. 'Son dönemlerde yaptığımız uyarılar, bu tarz durumların yaşanmaması içindi' diyen Galatasaray, açıklamalarına şöyle devam etti:

Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek, toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi.

"YAŞANAN OLAYLAR TESADÜF DEĞİL"

Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak ‘gördüğünüz yerde ifşa edin’ çağrısı yapanların, Trabzonspor’un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz sezon sahada FIFA kokartlı bir hakemimizi yumruklamaya kadar giden bu gerilim dolu futbol ikliminin sorumluları ve başta sosyal medyada olmak üzere şiddeti teşvik eden, destekleyen her kim olursa olsun, engellenmelidir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz” denildi.