Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya veda mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki görevinden istifa eden Acun Ilıcalı için veda mesajı paylaştı. Ilıcalı'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Ali Koç, "Her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Bir süredir Fenerbahçeli taraftarların eleştiri yağmuruna tuttuğu Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulundan istifa etti. Ayrılık kararının ardından kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundan ayrılan Acun Ilıcalı için teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Koç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. Fenerbahçe’mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

FENERBAHÇE'YE DESTEK VURGUSU

Fenerbahçe ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun."

https://x.com/Fenerbahce/status/1932892329180082610