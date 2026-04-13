Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e yine geçit vermedi!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes deplasmanında 89-73 kazandı. Sarı lacivertliler sezondaki 22. lig galibiyetini alırken, diğer taraftaysa mavi beyazlılar 10. defa kaybetti. Ayrıca da son periyotun bir bölümünde fark, Fenerbahçe lehine 22 sayıya kadar çıktı ama sonra 16'ya geriledi.
Anadolu Efes: 73 - Fenerbahçe Beko: 89
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak.
Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf.
Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu.
1. Periyot: 20-25
Devre: 40-46
3. Periyot: 56-69