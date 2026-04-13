 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'e yine geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko parkeye çıktı. Sarı lacivertliler, inişli çıkışlı zamanlardan geçen Anadolu Efes'i bu sezon 4. kez mağlup etti ve bu sonuçla birlikte de rakibine hiç şans tanımamış oldu.

Burak Ayaydın
13.04.2026
saat ikonu 23:29
13.04.2026
saat ikonu 23:29

, deplasmanında 89-73 kazandı. Sarı lacivertliler sezondaki 22. lig galibiyetini alırken, diğer taraftaysa mavi beyazlılar 10. defa kaybetti. Ayrıca da son periyotun bir bölümünde fark, Fenerbahçe lehine 22 sayıya kadar çıktı ama sonra 16'ya geriledi.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes deplasmanında 89-73'lük skorla galip gelerek ligdeki 22. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle ligdeki 22. galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes ise sahasında 10. kez kaybetti.
Maçın son periyotunda Fenerbahçe lehine olan fark 22 sayıya kadar çıktı, ancak 16 sayıya geriledi.
Maçın periyot skorları sırasıyla 20-25, 40-46 ve 56-69 şeklinde gerçekleşti.
Anadolu Efes: 73 - Fenerbahçe Beko: 89

Salon: Turkcell Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak.

Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf.

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu.

1. Periyot: 20-25

Devre: 40-46

3. Periyot: 56-69

