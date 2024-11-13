Fenerbahçe Beko Euroleague mücadelesinde Bayern Münih'i farkla devirdi!
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında güçlü Alman ekibi Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte Euroleague'deki 7. galibiyetini aldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmada 87-76 yenerek galibiyete ulaştı. Maçta 25 sayı atan Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'nun zaferindeki kilit isim oldu.
Maçın başında iki ekip karşılıklı sayılar bulurken, 6. dakika Bayern Münih'in 10-9'luk üstünlüğü ile geçildi. Mola dönüşünde 6-0'lık bir seri yakalayan konuk ekip, son dakika içinde farkı çift hanelere çıkararak (11-21) ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIYA FENERBAHÇE BEKO HIZLI BAŞLADI!
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Guduric ve Melli'nin isabetleriyle hızlı başladı ve 11. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 17-21. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 1 sayıya (22-23) çeken Fenerbahçe, Colson'un dış atışıyla 15. dakikada öne geçti: 25-23. 17. dakikada boyalı alanda isabet bulan Birch, farkı 6 sayıya çıkardı (29-23) ve devreye Fenerbahçe Beko'nun 35-30 üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarının başında Fenerbahçe Beko hücumda top kayıpları yaşarken, Bayern Münih 23. dakikada skoru dengeledi: 37-37. Ancak Hayes-Davis'in etkili performansı ile sarı-lacivertliler 25. dakikada farkı yeniden 6 sayıya çıkardı: 47-41. Üçüncü çeyrek sonunda Fenerbahçe Beko'nun 67-58 üstünlüğü bulunuyordu.
Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle başlayan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkararak 35. dakikada 78-64 öne geçti. Maçın son bölümünde rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 87-76'lık skorla galip ayrıldı.