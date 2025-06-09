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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko finalde: Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadılar!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Fenerbahçe Beko, deplasmandaki galibiyetiyle birlikte finale yükselen taraf oldu.

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Fenerbahçe Beko finalde: Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 23:36

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Sarı lacivertli takım, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SARAS MAÇ SONU TAKIMA MESAJ VERDİ

Fenerbahçe Beko Koçu Saras, finale yükselmelerinin güzel bir his olduğunu ama bu oyunla kupayı alamayacaklarını anlattı. Ayrıca Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes'in yüksek temposuna dikkat çeken başarılı koç, Fenerbahçe Beko'nun böyle oynaması halinde finalde kaybedeceğin söyledi.

Fenerbahçe Beko finalde: Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadılar!

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik.

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Massinburg 4, Bouteille, Cavanaugh 3, Odiase 6, Smith 13, Şehmus Hazer 19, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 3, Furkan Haltalı 4.

Fenerbahçe Beko: Guduric 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Zagars 5, Hayes-Davis 10, Birch 8, James Metecan Birsen 16, Baldwin 16, Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Hall 10, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic.

1. periyot: 14-25

Devre: 36-47

3. periyot: 59-69

https://x.com/FBBasketbol/status/1932153219045900710

Sıkça Sorulan Sorular

KRİTİK MAÇI HANGİ NBA YETKİLİSİ TAKİP ETTİ?
NBA ekiplerinden Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda tribünden izledi.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Bahçeşehir Koleji
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
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