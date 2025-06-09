Fenerbahçe Beko finalde: Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadılar!

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Sarı lacivertli takım, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SARAS MAÇ SONU TAKIMA MESAJ VERDİ

Fenerbahçe Beko Koçu Saras, finale yükselmelerinin güzel bir his olduğunu ama bu oyunla kupayı alamayacaklarını anlattı. Ayrıca Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes'in yüksek temposuna dikkat çeken başarılı koç, Fenerbahçe Beko'nun böyle oynaması halinde finalde kaybedeceğin söyledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik.

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Massinburg 4, Bouteille, Cavanaugh 3, Odiase 6, Smith 13, Şehmus Hazer 19, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 3, Furkan Haltalı 4.

Fenerbahçe Beko: Guduric 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Zagars 5, Hayes-Davis 10, Birch 8, James Metecan Birsen 16, Baldwin 16, Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Hall 10, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic.

1. periyot: 14-25

Devre: 36-47

3. periyot: 59-69

https://x.com/FBBasketbol/status/1932153219045900710