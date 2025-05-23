Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko finale çıktı ama koç Saras Jasikevicius memnun olmadı!

Fenerbahçe Beko; Panathinaikos'u yenerek Avrupa'da finale çıkarken, Saras Jasikevicius'tan tezat bir mesaj geldi. Maç sonunda röportaj veren Saras Jasikevicius, oyun ritminden memnun olmadığını net bir şekilde ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Beko finale çıktı ama koç Saras Jasikevicius memnun olmadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 22:10

Fenerbahçe Beko Koçu Saras Jasikevicius, Panathinaikos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Final maçında oyunun böyle olmaması gerektiğini belirten Saras Jasikevicius, karşılaşmayı değerlendirdi.

https://x.com/FBBasketbol/status/1925970844229996925

SARAS JASIKEVICIUS FİNAL ÖNCESİ TEMENNİDE BULUNDU

"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyetten dolayı kutlarım. Taraftarımız bugün bizi müthiş destekledi, itici gücümüz oldu. Bugün maçı kazanmamız için ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk, öyle de yaptık. Çok göze hoş gelen bir basketbol oynamadık ama çok mücadele ettik. Tabii son şampiyona karşı oynuyorsunuz, kolay değil. Her şeye rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk. Bugün dokuz top kaybımız var, ortalamamızın altında kaldık. Tabii en büyük sahnedeyiz, herkes kazanmayı çok istiyor. Herkes çok gergin. Bizse bugün doğru anlarda doğru çözümleri bulabildik. Umarım pazar günü oyuncularımız atmosferi daha da derinden yaşayıp daha rahat oynayabilirler. Umarım bugüne göre daha iyi basketbol oynayabiliriz. Geçen sene oynadığımız maçın ilk 25 dakikasında ortada olan altı top vardı. Bu altı topun beşini Panathinaikos almıştı. Bu da beş ekstra pozisyon anlamına geliyor. Böyle maçlarda rakibe bu kadar ekstra şans veremezsiniz. Bugün ise bu alanda çok daha iyiydik. Bugün savunmada bazı anlarda olmamız gerektiği kadar iyi değildik ama her şey yolunda gidemez. Maçtan önce biri gelip bana böyle oynayacağımızı söylese çok mutlu olurdum."

https://x.com/FBBasketbol/status/1925962185613660547

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?
Fenerbahçe Beko, pazar günü Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Avrupa'da finalde!
NBA'de Shai Gilgeous-Alexander fırtınası: Yıldız basketbolcu MVP seçildi!
ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#panathinaikos
#panathinaikos
#thy euroleague
#final four
#Saras Jasikevicius
#Final Maçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.