Fenerbahçe Beko finale çıktı ama koç Saras Jasikevicius memnun olmadı!

Fenerbahçe Beko Koçu Saras Jasikevicius, Panathinaikos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Final maçında oyunun böyle olmaması gerektiğini belirten Saras Jasikevicius, karşılaşmayı değerlendirdi.

https://x.com/FBBasketbol/status/1925970844229996925

SARAS JASIKEVICIUS FİNAL ÖNCESİ TEMENNİDE BULUNDU

"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyetten dolayı kutlarım. Taraftarımız bugün bizi müthiş destekledi, itici gücümüz oldu. Bugün maçı kazanmamız için ne kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk, öyle de yaptık. Çok göze hoş gelen bir basketbol oynamadık ama çok mücadele ettik. Tabii son şampiyona karşı oynuyorsunuz, kolay değil. Her şeye rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk. Bugün dokuz top kaybımız var, ortalamamızın altında kaldık. Tabii en büyük sahnedeyiz, herkes kazanmayı çok istiyor. Herkes çok gergin. Bizse bugün doğru anlarda doğru çözümleri bulabildik. Umarım pazar günü oyuncularımız atmosferi daha da derinden yaşayıp daha rahat oynayabilirler. Umarım bugüne göre daha iyi basketbol oynayabiliriz. Geçen sene oynadığımız maçın ilk 25 dakikasında ortada olan altı top vardı. Bu altı topun beşini Panathinaikos almıştı. Bu da beş ekstra pozisyon anlamına geliyor. Böyle maçlarda rakibe bu kadar ekstra şans veremezsiniz. Bugün ise bu alanda çok daha iyiydik. Bugün savunmada bazı anlarda olmamız gerektiği kadar iyi değildik ama her şey yolunda gidemez. Maçtan önce biri gelip bana böyle oynayacağımızı söylese çok mutlu olurdum."

https://x.com/FBBasketbol/status/1925962185613660547