Fenerbahçe Beko tek topla finale göz kırptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. Fenerbahçe Beko, kendi sahasındaki tek topluk galibiyetle seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde sahaya çıktı. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, zorlu maçta Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti ve seriyi 2-0'a taşıdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök.

Fenerbahçe Beko: McCollum, Emre Ekşioğlu 5, Guduric 15, Hayes-Davis 14, Birch 4, Metecan Birsen 4, Baldwin 18, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 17, Hall 11.

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Şehmus Hazer 5, Bouteille 10, Cavanaugh 9, Odiase 7, Smith 8, Massinburg 2, Furkan Haltalı 2, Simonovic 12, Ponitka 6, Furkan Korkmaz 14.

1. periyot: 25-22

Devre: 46-46

3. periyot: 68-67

https://x.com/FBBasketbol/status/1931435951299219603