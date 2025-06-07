Fenerbahçe resmen devrede: Yıldız hücumcu için Galatasaray'a rakip oldular!

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi, Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği Leroy Sane oldu. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın sözleşme teklifinde bulunduğu Leroy Sane ile resmen temaslarda bulundu.

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'den de Leroy Sane hamlesi geldi. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın sözleşme görüşmeleri yaptığı Leroy Sane için flaş şekilde devreye girdi.

FENERBAHÇE'DEN LEROY SANE TRANSFERİ İÇİN GALATASARAY'A KARŞI HAMLE

Leroy Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona ererken, Avrupa'dan pek çok takım da yıldız hücumcu için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Esasen ise Galatasaray'ın sözleşme görüşmeleri yaptığı Leroy Sane'ye Fenerbahçe'den de teklif geldi ve Türkiye ihtimalini düşünecek olursa iyi bir sözleşme önerileceği belirtildi.

LEROY SANE VE BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Bundesliga deviyle genel olarak beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Bayern Münih'ten istediği seviyede bir maaş teklifi alamamıştı.