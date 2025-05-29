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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Türk Telekom'a fark attı: Avrupa Şampiyonu lige hatasız döndü!

Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşılaştı. Hafta içinde EuroLeague şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Beko, lige dönüşünde de rehavete kapılmadı ve Türk Telekom'a fark attı.

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Fenerbahçe Beko Türk Telekom'a fark attı: Avrupa Şampiyonu lige hatasız döndü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 23:48

Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Türk Telekom'u ağırladı ve 89-68 galip geldi. Avrupa şampiyonu olarak parkeye çıkan ve hata yapmayan Fenerbahçe Beko, çeyrek final serisindeki ilk maçı 21 farkla kazanarak seride öne geçti.

Fenerbahçe Beko Türk Telekom'a fark attı: Avrupa Şampiyonu lige hatasız döndü!

FENERBAHÇE BEKO'NUN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

Karşılaşma öncesi; Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğuyla ilgili görüntülerin oynatıldığı skorboardun ortasından, sarı lacivertlilerin ikinci Avrupa Kupası sahanın ortasına alkışlarla indirildi. Ayrıca 2017 EuroLeague şampiyonluğu pankartının yanına, 2025 EuroLeague şampiyonluğu pankartı da asıldı.

Fenerbahçe Beko Türk Telekom'a fark attı: Avrupa Şampiyonu lige hatasız döndü!

TÜRK TELEKOM'DAN FENERBAHÇE BEKO'YA ANLAMLI HAREKET

Karşılaşma öncesi konuk ekip Türk Telekom’dan da Fenerbahçe Beko’ya centilmence bir jest geldi. Ankara ekibi maça, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu tebrik ederiz." yazılı bir pankartla çıktı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil.

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 3, Guduric 8, Birch 2, James Metecan Birsen 3, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 9, Mert Emre Ekşioğlu 2, Hall 11.

Türk Telekom: Alexander 11, Brown 7, Emre Melih Tunca, Bess, Smith, Berkan Durmaz 14, İsmet Akpınar 2, Rodas 20, Hanlan 2, Makoundou 12.

1. periyot: 19-13

Devre: 50-38

3. periyot: 73-47

https://x.com/TT_Basketbol/status/1928188410222514441

Sıkça Sorulan Sorular

TEMSİLCİMİZ EUROLEAGUE FİNALİNDE KİMİ MAĞLUP ETMİŞTİ?
Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında galip gelmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu.
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ETİKETLER
#Türk Telekom
#Türk Telekom
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
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