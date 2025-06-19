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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, zorlu maçta Beşiktaş Fibabanka karşısında yine galip geldi ve saha avantajını kaybetmedi.

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Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 22:45

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkeye çıktı. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

KULÜP BAŞKANLARI İKİNCİ MAÇI BERABER TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Beko Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Fibabanka Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı salonda yan yana takip etti.

Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

ÇEYREK SKORLARI

1. Çeyrek: 28-18
2. Çeyrek: 20-16
3. Çeyrek: 20-21
4. Çeyrek: 16-21

Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

SIRADAKİ MAÇ AKATLAR'DA

Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü maç, 21 Haziran Cumartesi günü 20.30'da Beşiktaş Fibabanka’nın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Final Maçı
#Beşiktaş Fibabanka
#Türkiye Sigorta Basketbol Ligi
#fb beko
#Spor
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