Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, zorlu maçta Beşiktaş Fibabanka karşısında yine galip geldi ve saha avantajını kaybetmedi.