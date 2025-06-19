Fenerbahçe Beko yine kazandı: Beşiktaş Fibabanka seride 2-0 geriye düştü!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, zorlu maçta Beşiktaş Fibabanka karşısında yine galip geldi ve saha avantajını kaybetmedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkeye çıktı. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe Beko Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Fibabanka Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı salonda yan yana takip etti.
1. Çeyrek: 28-18
2. Çeyrek: 20-16
3. Çeyrek: 20-21
4. Çeyrek: 16-21
Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü maç, 21 Haziran Cumartesi günü 20.30'da Beşiktaş Fibabanka’nın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.