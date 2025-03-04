Fenerbahçe Beko'dan tarihi performans! Avrupa'da zirvedeler

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko fırtınası esti. Ekibimiz, Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yenerken bir de tarihi performansa imza attı.

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta erteleme maçı kapsamında, Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşılaştı. Sahadan 87-83 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, hücumda alınan ribaund istatistiğinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

FENERBAHÇE BEKO VE CSKA MOSKOVA

Temsilcimiz Avrupa'daki 18. galibiyetini alırken, bir yandan da 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Fenerbahçe Beko bu istatistikle, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

THY AVRUPA LİGİ'NDE İLK 5

Bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım; Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova (30 ribaund), Panathinaikos (26 ribaund), Partizan-Unicaja Malaga (25 ribaund) oldu.