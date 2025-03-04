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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'dan tarihi performans! Avrupa'da zirvedeler

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko fırtınası esti. Ekibimiz, Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yenerken bir de tarihi performansa imza attı.

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Fenerbahçe Beko'dan tarihi performans! Avrupa'da zirvedeler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:13

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta erteleme maçı kapsamında, Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşılaştı. Sahadan 87-83 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, hücumda alınan ribaund istatistiğinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

FENERBAHÇE BEKO VE CSKA MOSKOVA

Temsilcimiz Avrupa'daki 18. galibiyetini alırken, bir yandan da 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Fenerbahçe Beko bu istatistikle, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

THY AVRUPA LİGİ'NDE İLK 5

Bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım; Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova (30 ribaund), Panathinaikos (26 ribaund), Partizan-Unicaja Malaga (25 ribaund) oldu.

Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde Tarihe Geçen Ribaunt Performansı

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HANGİ KOÇLA GELMİŞTİR?
Tecrübeli koç Zeljko Obradovic, temsilcimizin tek Avrupa şampiyonluğunun mimarıdır.
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ETİKETLER
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#rekor
#thy euroleague
#cska moskova
#ribaund
#Spor
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