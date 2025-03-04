Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya gelirken, zorlu mücadeleyi İspanyol ekip yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 eşleşmesinde Fenerbahçe ile Rangers karşılaşacak. UEFA, bu hafta içi oynanması planlanan kritik maçların hakemlerini atadı.
Fenerbahçe-Rangers maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Orta hakemin yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Ayrıca karşılaşmanın 4. hakemi Jose Luis Munuera olurken, VAR koltuğunda ise Cesar Soto Grado oturacak. Son olarak AVAR'da da Valentin Gomez görev üstlenecek.
Alejandro Hernandez daha önce de maçlarımızı yönetmişti:
24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga
27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye
21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag
25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK