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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı. UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya gelirken, zorlu mücadeleyi İspanyol ekip yönetecek.

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Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:56

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 eşleşmesinde Fenerbahçe ile Rangers karşılaşacak. UEFA, bu hafta içi oynanması planlanan kritik maçların hakemlerini atadı.

FENERBAHÇE-RANGERS EŞLEŞMESİNE İSPANYOL HAKEM

Fenerbahçe-Rangers maçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Orta hakemin yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Ayrıca karşılaşmanın 4. hakemi Jose Luis Munuera olurken, VAR koltuğunda ise Cesar Soto Grado oturacak. Son olarak AVAR'da da Valentin Gomez görev üstlenecek.

İSPANYOL HAKEM GEÇMİŞTE DE MAÇLARIMIZI YÖNETTİ

Alejandro Hernandez daha önce de maçlarımızı yönetmişti:

24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag

25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK

Fenerbahçe-Ransgers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen eşleşmenin ilk maçı, 6 Mart Perşembe saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

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#rangers
#Uefa Ülke Puanı Sıralaması
#Fenerbahçe Derbisi
#Yabancı Hakem
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