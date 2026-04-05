Süper Lig'in 28. haftasında dev derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev derbi oynanacak. Derbi, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum olacak. Dördüncü hakem Çağdaş Altay görev alacak. VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe bulunacak.

YARDIMCILAR BELLİ OLDU

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak

Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.