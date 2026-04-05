Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 28. haftasında dev derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak
Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.