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 | Murat Makas

Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı resmen açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, futbol direktörlüğü görevine Devin Özek'in getirildiğini, Futbol Koordinatörü görevine ise Okan Özkan'ın getirildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı resmen açıkladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 16:43

Fenerbahçe, futbol direktörlüğü görevine Devin Özek'in getirildiğini açıkladı. Öte yandan daha önce sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirildi. Fenerbahçe konuya ilişkin açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

https://x.com/Fenerbahce/status/1930980099823739184

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