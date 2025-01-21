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Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 22:03 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:09
Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Premier Lig takımı Aston Villa​ forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

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31 yaşındaki Diego Carlos futbola ülkesi Brezilya​'da başlarken Avrupa'ya Portekiz ekibi Estoril ile ayak bastı. 2016-2019 yılları arasında Fransız ekibi Nantes için ter döken futbolcu ardından 15 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

Aston Villa 2022 yazında Diego Carlos için Sevilla'ya 30 milyon euro bonservis ödemişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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