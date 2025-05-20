Fenerbahçe Dusan Tadic ile yollarını ayırıyor! Transfer için resmi açıklama: Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Dusan Tadic ile yollar ayrılıyor. Tadic transferine ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi. Yıldız futbolcunun eşi de yaptığı paylaşımla Tadic'in yeni takımını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında şampiyon belli oldu. Sahasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek 25'inci şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise Eyüpspor'u 2-1'le geçmesine rağmen ikinci sırada kaldı. Maç boyunca yönetim ve bazı futbolcular taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

KAPTANLARIN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımda kalıp kalmayacakları merak konusu olmuş durumda.

'TADIC HOLLANDA'YA DÖNECEK' İDDİASI

2 yıl aradan sonra yeniden Hollanda'ya döneceği iddia edilen Sırp yıldız Tadic'in transferi için eski kulübünden resmi açıklama geldi.

AJAX'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüp CEO'su Alex Kroes; kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Francesco Farioli ile yolların ayrılmasına ilişkin konuşurken, Dusan Tadic transferine dair de açıklamalarda bulundu.

"KADRO TAMAMEN YENİLENECEK"

Yeni teknik direktör arayışları için konuşan Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." ifadelerini kullandı.

"TADIC'İN DOĞRU BİR TRANSFER OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Kroes, Tadic'le ilgili ise "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

EŞİ YENİ TAKIMINI BELLİ ETTİ

Öte yandan Dusan Tadic'in eşi Dragana, Instagram hesabının profil fotoğrafını çocuklarının Ajax formalı karesiyle değiştirdi. Bu hamle, Tadic'in Ajax'a geri döneceği yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

Fenerbahçe'de forma giydiği 2 sezonda toplam 108 maça çıkan 36 yaşındaki Tadic, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.