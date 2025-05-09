Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca krizi!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tartışma çıktı. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerilimi yaşanırken, sarı lacivertli futbolcular araya girdi.

Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde anlık tansiyon yükseldi. Dusan Tadic ve Anderson Talisca; bir pozisyon içinde anlaşamazken bir anda ortam gerildi ve Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC VE ANDERSON TALISCA KRİZİ

Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk yarının son anları oynanırken, Dusan Tadic'ten pas bekleyen Anderson Talisca vücut diliyle tepki gösterdi. Talisca'nın hareketlerini görünce bir anda çok sinirlenen Tadic, Brezilyalı futbolcunun üzerine yürüdü! Talisca sakin tavrını korurken Tadic çok sinirlendi ve Fenerbahçeli futbolcular araya girdi. Tadic'in birkaç kez Talisca'nın üzerine doğru yürüdüğü tartışma anı, uzun süre devam etti.

DEVRE ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Soyunma odasına giderken bir araya gelen ikili, soğukkanlı şekilde birbirine sarıldı ve özür diledi.