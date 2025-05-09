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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca krizi!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tartışma çıktı. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerilimi yaşanırken, sarı lacivertli futbolcular araya girdi.

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Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca krizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 21:06

Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde anlık tansiyon yükseldi. Dusan Tadic ve Anderson Talisca; bir pozisyon içinde anlaşamazken bir anda ortam gerildi ve Tadic, Talisca'nın üzerine yürüdü.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC VE ANDERSON TALISCA KRİZİ

Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk yarının son anları oynanırken, Dusan Tadic'ten pas bekleyen Anderson Talisca vücut diliyle tepki gösterdi. Talisca'nın hareketlerini görünce bir anda çok sinirlenen Tadic, Brezilyalı futbolcunun üzerine yürüdü! Talisca sakin tavrını korurken Tadic çok sinirlendi ve Fenerbahçeli futbolcular araya girdi. Tadic'in birkaç kez Talisca'nın üzerine doğru yürüdüğü tartışma anı, uzun süre devam etti.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca krizi!

DEVRE ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Soyunma odasına giderken bir araya gelen ikili, soğukkanlı şekilde birbirine sarıldı ve özür diledi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca krizi!

Sıkça Sorulan Sorular

TADIC DAHA ÖNCE HİÇ BİRİLERİYLE TARTIŞTI MI?
Genel olarak sakinliğini koruyan yıldız hücumcu, Ajax forması giyerken Orkun Kökçü ile tartışma yaşamıştı.
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ETİKETLER
#anderson Talisca
#anderson Talisca
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#dusan tadic
#Spor
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