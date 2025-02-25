Fenerbahçe Dusan Vlahovic'e resmen teklif yaptı! Dusan Tadic de devreye giriyor

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic'e yaptığı transfer teklifini İtalyan basını resmen duyurdu. Dusan Vlahovic tarafından ilk etapta istediği cevabı alamayan Fenerbahçe, şimdi de Dusan Tadic'i devreye sokuyor. Fenerbahçe yönetimi, Dusan Tadic'in vatandaşını ikna edeceğini düşünüyor, işte detaylar.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic transferinde anlaşmazlık yaşanıyor. Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye değil de İngiltere'ye gitme isteği üzerine, vatandaşı Dusan Tadic devreye sokuluyor. Yönetim, Dusan Tadic üzerinden temas kurarak transfer sürecini olumlu yönde ilerletmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ İÇİN DUSAN TADIC DEVREDE

İtalya basını Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic için resmen temaslara başladığını ama sürecin olumsuz ilerlediğini duyurdu. Sırp forvetin önceliğini Premier Lig olarak belirlediği ve Fenerbahçe'yi reddettiği belirtilen haberde, sarı lacivertli yönetimin görüşmelere devam etmeyi amaçladığı da yazıldı. Esasen ise son koz olarak Dusan Tadic üzerinden ilerlemek isteyen Fenerbahçe, Vlahovic'in sezon sonuna doğru fikir değiştireceğini ve Süper Lig ihtimalini daha ciddiye alacağını düşünüyor.

JUVENTUS GÖZDEN ÇIKARDI

2026 yazında İtalyan deviyle sözleşmesi bitecek olan Vlahovic için Juventus 'devam etmeme' kararı aldı. Golcü oyuncunun performansından memnun olmayan Juve, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor ve sürecin bir parçası olarak Kenan Yıldız'ın dahi ayrılmasına sıcak yaklaşıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Dusan Vlahovic, 14 gol ve 2 asist kaydetmiş, beklentilerin altında kalmıştı.