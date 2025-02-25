Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Dusan Vlahovic'e resmen teklif yaptı! Dusan Tadic de devreye giriyor

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic'e yaptığı transfer teklifini İtalyan basını resmen duyurdu. Dusan Vlahovic tarafından ilk etapta istediği cevabı alamayan Fenerbahçe, şimdi de Dusan Tadic'i devreye sokuyor. Fenerbahçe yönetimi, Dusan Tadic'in vatandaşını ikna edeceğini düşünüyor, işte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Dusan Vlahovic'e resmen teklif yaptı! Dusan Tadic de devreye giriyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 16:41

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic transferinde anlaşmazlık yaşanıyor. Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye değil de İngiltere'ye gitme isteği üzerine, vatandaşı Dusan Tadic devreye sokuluyor. Yönetim, Dusan Tadic üzerinden temas kurarak transfer sürecini olumlu yönde ilerletmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE DUSAN VLAHOVIC TRANSFERİ İÇİN DUSAN TADIC DEVREDE

İtalya basını Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic için resmen temaslara başladığını ama sürecin olumsuz ilerlediğini duyurdu. Sırp forvetin önceliğini Premier Lig olarak belirlediği ve Fenerbahçe'yi reddettiği belirtilen haberde, sarı lacivertli yönetimin görüşmelere devam etmeyi amaçladığı da yazıldı. Esasen ise son koz olarak Dusan Tadic üzerinden ilerlemek isteyen Fenerbahçe, Vlahovic'in sezon sonuna doğru fikir değiştireceğini ve Süper Lig ihtimalini daha ciddiye alacağını düşünüyor.

UEFA EURO on X: "🇷🇸 Serbia's stand-out players tonight are ______ ⚽️ Dušan Vlahović turned in Dušan Tadić's header to score the nation's first 2022 #WCQ goal. https://t.co/0LQVolCiMH" / X

JUVENTUS GÖZDEN ÇIKARDI

2026 yazında İtalyan deviyle sözleşmesi bitecek olan Vlahovic için Juventus 'devam etmeme' kararı aldı. Golcü oyuncunun performansından memnun olmayan Juve, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor ve sürecin bir parçası olarak Kenan Yıldız'ın dahi ayrılmasına sıcak yaklaşıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Dusan Vlahovic, 14 gol ve 2 asist kaydetmiş, beklentilerin altında kalmıştı.

İtalyanlar manşetten duyurdu! İşte Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Sıkça Sorulan Sorular

VLAHOVIC'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Juventuslu forvet, 60 milyon Euro değerinde.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI
Slavko Vincic'e ödenen miktar şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden yedi kat daha fazla kazandı
ETİKETLER
#juventus
#Tadic
#Dusan Vlahovic
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.