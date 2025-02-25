Mehmet Demirkol net konuştu!

Socrates'in YouTube hesabında açıklamalar yapan Mehmet Demirkol, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Dev maçın Galatasaray ve Fenerbahçe özelinde detaylarına inen Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına da eleştiride bulundu.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN MEHMET DEMİRKOL'DAN 'GURME' BENZETMESİ GELDİ

Genelin aksine derbiden keyif aldığını söyleyen Mehmet Demirkol, "Tam anlamıyla bir gurme derbisi oldu. Detaylara takılanlar keyif almıştır. Şahsen izlerken iyi vakit geçirdim. Örneği yemek üzerinden verecek olursak, lezzette birtakım eksiklikler vardı ama genel yapısı itibarıyla beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR KIYASLAMASI

İki takımın da birbirini oynatmadığına değinen Demirkol, "AZ Alkmaar'ın temposunu yapabilecek bir Fenerbahçe hücum hattı yok. Topun oynanma süresi ilk yarıda ortalamanın üzerindeydi ama ikinci yarıda bizim ülkenin istatistiklerine geri döndü. Zaten Okan hoca da tercihini AZ Alkmaar'ı elemekten yana değil de Fenerbahçe'den istediğini almaktan yana kullandı. Tercihinde haklı da olabilir. Avrupa'da kıl payı elense ve üzerine derbi kaybetse, hoca için çanlar çalardı ama şu an itibarıyla kendi açısından dengeyi sağladı." dedi.

HAKEMLİK BİTTİ VURGUSU

Slavko Vincic'i tek maça getirdin ama devamı nasıl olacak diyen spor yorumcusu, "Bu işi bir süre düzenli yapman lazım. Avrupa'daki 10 tane iyi hakemi al, paralarını da yüksek miktardan öde. Ayrıca yabancı hakemlerin masraflarını da kulüpler paylaşsın. Federasyon başkanı da Bodrum'dan birer villa verir! Türkiye'de hakemlik bitti, kapatın bu sektörü. 10 yıl boyunca Türk hakemler yönetmesin, onlar alt liglerde çalışsın işi öğrensin." değerlendirmelerini yaptı.

HER İŞİ YABANCILAR YAPSIN GÖNDERMESİ

Yabancı hakem sürecinin üzerine mesajlar vermeye devam eden Demirkol, "Okan Buruk ile Jose Mourinho'nun atışmaları için de yabancı PFDK gelsin. Madem yabancılarla ilerliyoruz, bu kurumda da değişiklikler yapılsın." çıkışını yaptı.

SAVCILIK İÇİN ÇAĞRI

Konuşmasının finalinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrını yanlış bulduğunu ifade eden yorumcu, "Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun anlattı VAR çizgisi olayı büyük bir skandal. Neden o çizgi yanlışını yapan şahısla ilgili savcılığa başvurulmuyor? Neden bir soruşturma açılmıyor? Yapı yapı diyorsunuz, e işte yapı, düşün peşine çözün olayı." diyerek sözlerini noktaladı.