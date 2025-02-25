Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya sert sözler!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbinin ardından Acun Ilıcalı'nın yaptığı hakem açıklamalarına Volkan Demirel'den sert eleştiri geldi. Acun Ilıcalı ile aynı fikirde olmadığını söyleyen Volkan Demirel, çarpıcı açıklamalar yaptı.

DERBİ SONRASI ACUN ILICALI İLE VOLKAN DEMİREL DİYALOĞU

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından hakem konusuna değinen asbaşkan Acun Ilıcalı, "Eğer yabancı hakemler olsaydı bugün puan farkı yoktu. Puan farkı olan takım, 6 maçtır Avrupa'da niye kazanamıyor? Avrupa'nın sıradan takımlarını yenemediler. 6 maçta 0 galibiyet, 0 pozisyon, 0 korner. İşte gerçek bu!" ifadelerini kullandı.

BU KADAR KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL MESAJI

Asbaşkan Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap veren Volkan Demirel, "Bu duruma kendileri getirdiler, aynaya bakmalılar. Bugünkü yabancı hakem tercihi doğruydu ve çok da iyi yönetti. Ama Acun abinin bu kadar konuşmasına bence gerek yok, zaten herkes neyin ne olduğunu gördü ve yabancı hakemler tüm maçlarda olmalı. Ayrıca da hakemlerimizin de ciddi anlamda kendilerini eleştirmeleri lazım." dedi.