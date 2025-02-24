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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakeme sert sözler! "Eli ayağı titredi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonunda flaş açıklamalar geldi. Galatasaray'ın pozisyon üretim sürecinden memnun olmadığını belirten Okan Buruk, hakem konusundaysa özellikle sert konuştu.

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Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakeme sert sözler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 23:19

Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakeme dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Slavko Vincic'in performansından memnun olmadığını ifade etti.

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GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN HAKEM SLAVKO VINCIC'E SERT ELEŞTİRİLER

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 0-0 kaldığı maçın ardından Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. Açıklamasına, "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık." diyerek başlayan deneyimli hoca, "Maçın stresi çok fazla tabii ki. Bugün gördünüz, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin ne kadar kötü maç yönettiğini gördünüz. Çok kötü fauller verdi, çok kötü oyunu durdurdu. Dördüncü hakemi de hiç dinlemedi. Dördüncü hakem el diyor, onu dinlemiyor. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi, maç sonu gidip ona da söyledim. Eli ayağı titredi maçta, ben inanamadım." dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi: Okan Buruk'tan 4 değişiklik! - Fanatik Gazetesi Galatasaray (GS) Haberleri - Spor

MARIO LEMINA'YA ÖVGÜ

Mario Lemina için de ayrıca konuşan Okan Buruk; "Mario Lemina takıma çok iyi bir katkı yaptı. Mario, uzun süre oynamadı biliyorsunuz. Ona rağmen gerçekten çok iyiydi." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

MARIO LEMINA NE KADAR BEDELLE GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU?
Mario Lemina için Galatasaray 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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