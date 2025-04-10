Fenerbahçe efsanesi Kim Yeon Koung emekliliğini açıkladı!

Şampiyonlukla voleybol kariyerine veda eden Güney Koreli yıldız Kim Yeon Koung, kulüp kariyerini Pink Spiders ile beşinci şampiyonlukla noktaladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formaları giyen Güney Koreli sporcu Kim Yeon Koung voleybolu bıraktığını açıkladı.

ŞAMPİYON GİBİ TAMAMLADI

Tokyo 2021 sonrası Milli Takım kariyerini noktalayan Kim Yeon Koung, kulüp kariyerini ise şampiyonlukla sona erdirdi. Kore Ligi'nin final serisinde Red Sparks'ı 3-2 mağlup eden Pink Spiders, beşinci şampiyonluğunu kazandı. Mücadelede Kim Yeon Koung, 34 sayı atarak takımını zafere taşıdı.

SON MAÇINDA MVP OLDU

Son maçında yine adından söz ettiren Kim Yeon Koung, final serisinde 133 sayı kaydetti ve voleybola vedasını MVP ödülüyle taçlandırdı.

Ayrıca 2011/17 arasında Fenerbahçe forması giyen Kim, 2018/20 yılları arasında da Eczacıbaşı için mücadele etmişti.