Fenerbahçe En-Nesyri için kararını verdi! Suudi Arabistan'tan teklif yağdı 

18 Kasım 2024 21:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:54

Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe'nin kapısını Youssef En-Nesyri için çaldı. Faslı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Al Nassr kulübü Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedelinden daha yüksek bir teklifle geldi. Fenerbahçe ise Suudi Arabistan'tan tekliflerin yağdığı futbolcusu için kararını verdi.

Fas Milli Takım kadrosu belli oldu! Amrabat, Ziyech ve En-Nesyri açıklaması

Fas Milli Takım kadrosu belli oldu! Amrabat, Ziyech ve En-Nesyri açıklaması

Süper Lig'de 12. haftanın ardından 26 puan toplayarak ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri'nin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

SUUDİ KULÜPLERİ EN-NESYRİ İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR!

TRT Spor'un haberine göre, Suudi Arabistan futbolunun önde gelen ekiplerinden Al Nassr ve Al Ittihad başta olmak üzere bazı Suudi kulüplerinin, Youssef En-Nesyri için teklif sunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE EN-NESYRİ'DEN KÂR EDEBİLİR!

Sarı-lacivertli kulübe gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya 19.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinden daha yüksek olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE EN-NESYRİ İÇİN KARARINI VERDİ!

Fenerbahçe’nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı düşünmediği ve yıldız futbolcuyu kadroda tutmayı planladığı öğrenildi.

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen 27 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 17 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.