Fenerbahçe Enes Kanter videosuna ateş püskürdü: Vatan hainleri ile mücadelemiz bitmeyecektir

17 Eylül 2024 22:35 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:41

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medyada dolaşıma sokulan FETÖ'cü Enes Kanter'in videosu hakkında bir paylaşımda bulundu. "Bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz" denilen açıklamada videoyu paylaşıma sokan hesaplarla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü​, X hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ mensubu Enes Kanter'in Fenerbahçe forması ile yıllar önce çektiği video hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Koç​'u ve kulübü karalama kampanyası olduğunu belirten videodaki formanın kulüp tarafından gönderilmediği belirtildi.

"ERDOĞAN ZİYARETİ SONRASI SERVİS EDİLMESİ MAKSATLIDIR"

Kanter'in aynı yöntemi 2020 yılında da denediğini hatırlatan kulüp, "Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır." dedi.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:

"VATAN HAİNİNİN OLUŞTURDUĞU GÜNDEM..."

"Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştı:

https://fenerbahce.org/haberler/kulup/2020/7/aciklama

Bugün klasik bir FETÖ yaklaşımı ile yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem çıkaran bu şahıs nezdinde öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki; Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır.

"HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir. Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kalacaktır. Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe’yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır. Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü"