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 | Onur Kaya

Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Mücadele, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda başlayacak. Maçın hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.

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Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 10:04

Fenerbahçe ve Süper Lig’e bu sezon yükselen Eyüpspor, lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşma Ahmed Kutucu ve Youssef En-Nesyri’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe’nin Galibiyet Hedefi

Ligde 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 78 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray’ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyonluğu ilan etmesi halinde, sarı-lacivertlilerin sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşecek.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek

Cezalılar ve Eksikler

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca hastaneden taburcu olan ancak tedavisine kulüpte devam edilen Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almayacak. Eyüpspor’da ise Melih Kabasakal, cezası nedeniyle kadroya dahil edilemeyecek.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek

Sarı Kart Sınırında 4 Oyuncu

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Fred ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Hatayspor karşısında görev yapamayacak.

Eyüpspor’un Avrupa Umudu Azalıyor

Ligde 50 puanla 6. sırada yer alan Eyüpspor, son 4 maçını kaybederek Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. Eflatun-sarılı ekip, sezonun son haftasını BAY geçecek olması nedeniyle, Başakşehir gibi rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Karşılaşmanın Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe – Eyüpspor mücadelesinde orta hakemlik görevini Ozan Ergün üstlenecek. Yardımcı hakemler olarak Bersan Duran ve Samet Çiçek görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Davut Dakul Çelik sahada olacak.

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