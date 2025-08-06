Fenerbahçe Feyenoord deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Feyenoord ile Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00 itibarıyla Hollanda’da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu mücadelenin yüksek tempoyla geçmesi beklenirken, esasen ise temsilcimiz de İstanbul’daki rövanş için avantajlı bir skor almaya çalışacak.

https://x.com/Fenerbahce/status/1952997019821211809

FENERBAHÇE VE FEYENOORD KARŞILAŞMALARI

Feyenoord ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, ayrıca da 5 gol atıp, 6 gol yedi.

İSVEÇLİ HAKEM

Karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg’in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Oscar Johnson olacak.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA KARNESİ

Feyenoord karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 287. sınavına çıkacak Fenerbahçe; geride kalan 286 mücadelede 113 galibiyet, 61 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı.

16 YIL OLDU

Fenerbahçe, UEFA’nın bir numaralı turnuvasında grup aşamasına en son 2008-2009 sezonunda katıldı.

JOSE MOURINHO’DAN İLK MAÇ ÖNCESİNDE TUR KRİTİĞİ

“Şansları %50 - %50 görüyorum, şu an durum 0-0. İki maç var, biri deplasmanda diğeri kendi evimizde oynanacak. İki maç arasındaki süre 1 haftadan az olacak dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bizi favori görmüyorum ama onları da asla %51’e %49 üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Premier Lig’de pek çok yıl geçirdik. Kendisini birçok insandan daha iyi tanıyorum. O genç ve yeni nesil bir teknik direktör. Şimdi eski oyuncular teknik direktör olmak istiyorlar, bunun için hazırlanıyorlar. Robin teknik direktörlük kariyerine Heerenveen’de başladı şimdi ise büyük bir takımda ve potansiyelini göstermek için burada. Umarım burada başarılı olur. Ona başarı dilerken yarın ve önümüzdeki hafta için değil sonrası için diliyorum.”

FEYENOORD-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, Hwang, Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz, John Duran.