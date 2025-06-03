Fenerbahçe forması giymiş futbolcudan olay sözler! 'Bize hayvan gibi davrandılar'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia yıllar sonra ettiği itirafla taraftarları şoke etti. O dönemde Ersun Yanal ile ilgili yaşananları anlatan Benzia, Fenerbahçe'yi resmen şikayet etti. İşte Benzia'nın açıklamaları...

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Hem yönetim hem teknik ekip taraftarlardan tepki görürken eski bir futbolcunun itirafı viral oldu. Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen ve Ocak 2023'ten beri kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia Fenerbahçe kariyerindeki yaşadıklarını anlattı.

BENZIA'DAN FLAŞ İTİRAFLAR

Azerbaycan basınından Futbolinfo'ya konuşan Benzia, 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de işlerin ters gitmesinin sebebini açıkladı.

O dönemde Ersun Yanal'ın kendisini istemediğini söyleyen Benzia, Ben Fenerbahçe'ye gittiğimde teknik direktör Phillip Cocu'ydu. Onun liderliğinde 7-8 maç kadar çok iyi oynadım. Özellikle Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçı anlatacağım. Herkes o maçtaki performansımı konuşuyordu. Ama sonra Cocu'yu gönderip yerine Ersun Yanal'ı getirdiler.

''BENİ TAKIMDAN UZAK TUTTU''

Benzia konuşmasına şöyle devam etti:

Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti, yani beni '6' numarada oynatmaya başladı. Kış tatilinden sonra beni genelde takımdan uzak tuttu, dahası 'Sen burada kiralık oynuyorsun, ben kiralık oyuncu istemiyorum' dedi. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi alt üst etti. 6 ay tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bana bunun için maaş bile vermediler.

"OYUNCULARA HAYVAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana bir zamanlar yaptıkları gibi. O zamanlar kulübün böyle bir politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur.

