Fenerbahçe forvete Belçikalı golcü getiriyor! 44 milyonluk transfer operasyonu başladı

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı. Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik net galibiyetle şampiyonluk iddiasını perçinleyen sarı-lacivertliler, gözünü Avrupa piyasasına dikti. Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında gol yollarını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Kanarya'nın listesindeki 1 numara belli oldu.

JUVENTUS İLE KÖPRÜLER ATILIYOR

Sezon başında Leipzig’den zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus’un yolunu tutan Belçikalı golcü için İtalya macerası beklenen gibi gitmedi. Serie A devinde beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki santrfor için Juventus yönetimi radikal bir karar aldı. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Torino ekibi, sözleşme gereği 44 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda olsa da, oyuncuyu kadroda tutmayı düşünmüyor. Juventus'un önceliği, bu dev maliyetin altında kalmadan oyuncuyla en kısa sürede yolları ayırmak.

FENERBAHÇE'NİN STRATEJİSİ: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa piyasasını sarsacak bu durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin transfer stratejisi ise netleşmeye başladı.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK VERİM

Kasadan tek seferde yüklü bir bonservis çıkarmak istemeyen Kanarya, Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

ZAMANLAMA AVANTAJI

Openda'nın İtalya'da yeterli süreyi bulamaması ve mutsuz olması, Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en büyük koz olarak görülüyor.

İTALYAN BASINI DA DOĞRULADI: "PROJE HAZIR"

Transfer fısıltıları Çizme basınında da geniş yer buldu. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Openda için sunduğu projenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini yazarken, Juventus'un zararı minimize etmek adına bu teklife sıcak bakabileceğini belirtti. Sarı-lacivertli taraftarlar, hızı ve bitiriciliğiyle tanınan Belçikalı yıldızın transfer sürecini heyecanla takip ediyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Openda yeni sezonda Fenerbahçe’nin en büyük gol silahı olacak.