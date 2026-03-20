Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe forvete Belçikalı golcü getiriyor! 44 milyonluk transfer operasyonu başladı

Gaziantep FK karşısındaki net galibiyetle gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, gözünü Avrupa piyasasının yıldız santrforuna dikti. Juventus’ta mutsuz olan 26 yaşındaki gol makinesi için kiralama operasyonu başlatan Kanarya, transferi düşük maliyetli bir kiralama formülüyle bitirmeyi hedefliyor. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 10:04

Milli araya moralli giren 'de hareketliliği erken başladı. Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik net galibiyetle şampiyonluk iddiasını perçinleyen sarı-lacivertliler, gözünü Avrupa piyasasına dikti. Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında gol yollarını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Kanarya'nın listesindeki 1 numara belli oldu.

JUVENTUS İLE KÖPRÜLER ATILIYOR

Sezon başında Leipzig’den zorunlu satın alma opsiyonuyla ’un yolunu tutan Belçikalı golcü için İtalya macerası beklenen gibi gitmedi. Serie A devinde beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki santrfor için Juventus yönetimi radikal bir karar aldı. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Torino ekibi, sözleşme gereği 44 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda olsa da, oyuncuyu kadroda tutmayı düşünmüyor. Juventus'un önceliği, bu dev maliyetin altında kalmadan oyuncuyla en kısa sürede yolları ayırmak.

FENERBAHÇE'NİN STRATEJİSİ: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa piyasasını sarsacak bu durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin transfer stratejisi ise netleşmeye başladı.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK VERİM

Kasadan tek seferde yüklü bir bonservis çıkarmak istemeyen Kanarya, Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

ZAMANLAMA AVANTAJI

Openda'nın İtalya'da yeterli süreyi bulamaması ve mutsuz olması, Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en büyük koz olarak görülüyor.

İTALYAN BASINI DA DOĞRULADI: "PROJE HAZIR"

Transfer fısıltıları Çizme basınında da geniş yer buldu. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Openda için sunduğu projenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini yazarken, Juventus'un zararı minimize etmek adına bu teklife sıcak bakabileceğini belirtti. Sarı-lacivertli taraftarlar, hızı ve bitiriciliğiyle tanınan Belçikalı yıldızın transfer sürecini heyecanla takip ediyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Openda yeni sezonda Fenerbahçe’nin en büyük gol silahı olacak.

ETİKETLER
#transfer
#juventus
#Fenerbahçe
#Openda
#Santrfor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.