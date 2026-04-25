Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde tüm gözler yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi mücadelesine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren önemli maçta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi maçı oynanacak. Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak. Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek zirveyle puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor. Galatasaray ise sahasında Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek zirveyle puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk yarışını son 3 haftaya taşımak istiyor. Galatasaray ise sahasında Fenerbahçe'yi yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Nene, Kerem ve Talisca ilk 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.