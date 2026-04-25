Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı son idmanla tamamladı.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 21:15

'de 31. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde tüm gözler yarın ile arasında oynanacak dev mücadelesine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren önemli maçta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi maçı oynanacak.
Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.
Hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek zirveyle puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor.
Galatasaray ise sahasında Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi.
Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek zirveyle puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk yarışını son 3 haftaya taşımak istiyor. Galatasaray ise sahasında Fenerbahçe'yi yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE DERBİYE HAZIR

Fenerbahçe, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Nene, Kerem ve Talisca ilk 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı! Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi bekliyor
RAMS Park'ta şampiyonluk gecesi: Galatasaray bitirmek, Fenerbahçe dirilmek istiyor! İşte dev derbiye dair tüm istatistikler
