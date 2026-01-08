Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa’da final eşleşmesi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Süper Kupa finalinde mücadele edecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş devam ederken saati ve yayınlandığı kanal belli oldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak Turkcell Süper Kupa final maçı öncesinde gözler yıldız golcülerde olacak.



SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Heyecanla beklenen müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabilecek.