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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, fotomaç
24 May 2024 11:20 - Güncelleme : 24 May 2024 11:32
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş&#039;ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğa yakın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maç tarihleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor’u 90+4. dakikada Al-Musrati'nin attığı golle 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Kupa finalin ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu - 1. Resim

ŞAMPİYON TAKIM PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu - 2. Resim

İKİNCİ OLAN ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu - 3. Resim

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de şampiyon olan takım Avrupa kupaları için sezonu 20 Ağustos'ta play-off mücadelesi ile açacak.

İkinci sırada tamamlayan takım ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da ilk mücadelesini verecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına çıkacak.

Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da yeni sezonun startını verecek.

Kaynak: tgrthaber.com.tr, fotomaç
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