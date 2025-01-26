Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

26 Ocak 2025 12:24 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:27

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi kendi evinde ağırlayacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad oldu.

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Göztepe'yi konuk edecek. Atilla Karaoğlan​'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mücadelede VAR'da ise Macar hakem Istvan Vad görev alacak. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay yer alacak.

DİĞER MAÇLARIN VAR'I

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında VAR’da Portekizli hakem David Rafael Oliveira Da Silva ve Bodrumspor - Eyüpspor mücadelesinde de İspanyalı Victor Garcia Verdura görev yapacak.