Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Göztepe sahaya çıkıyor. Hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Kadıköy'de ligin iki güçlü ekibi mücadele edecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Mputu, Miroshi, Dismas, Dennis, Olaitan, Cherni, Juan, Janderson.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK VİRAJ

Lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe karşısında puan kaybı yaşaması halinde ise zirveden uzaklaşmış olacak.

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE ARASINDA 60. DÜELLO

Fenerbahçe ile Göztepe bugüne kadar 59 kez karşılaşırken, sarı lacivertliler 27 defa kazanmış ve 9 kez de kaybetmişti.

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE'DE EKSİKLER

Süper Lig devinde Archie Brown, Levent Mercan ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almazken; İzmir temsilcisinde de Malcom Bokele, Heliton ve Alexis Antunes, sahada olamayacak.

GÖZTEPE'DE AVRUPA HESAPLARI

Lig tablosunda Trabzonspor ile Beşiktaş'ın arasında 4. sırada konumlanan Göztepe; Kadıköy'den alacağı puan ya da puanlarla, Avrupa hedefine doğru bir adım daha atmış olacak.