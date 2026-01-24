Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ligin ilk sıralarını doğrudan etkileyecek olan kritik müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 23:50

Trendyol Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Göztepe sahaya çıkıyor. Hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Kadıköy'de ligin iki güçlü ekibi mücadele edecek.

https://x.com/Fenerbahce/status/2015034161271026038?s=20

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Mputu, Miroshi, Dismas, Dennis, Olaitan, Cherni, Juan, Janderson.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK VİRAJ

Lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe karşısında puan kaybı yaşaması halinde ise zirveden uzaklaşmış olacak.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE ARASINDA 60. DÜELLO

Fenerbahçe ile Göztepe bugüne kadar 59 kez karşılaşırken, sarı lacivertliler 27 defa kazanmış ve 9 kez de kaybetmişti.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE'DE EKSİKLER

Süper Lig devinde Archie Brown, Levent Mercan ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almazken; İzmir temsilcisinde de Malcom Bokele, Heliton ve Alexis Antunes, sahada olamayacak.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE'DE AVRUPA HESAPLARI

Lig tablosunda Trabzonspor ile Beşiktaş'ın arasında 4. sırada konumlanan Göztepe; Kadıköy'den alacağı puan ya da puanlarla, Avrupa hedefine doğru bir adım daha atmış olacak.

Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE GOLCÜ TRANSFERİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertli yönetim, an itibarıyla aradığı nitelikte bir anlaşma yapamamış ve süreci ağırdan almaya karar vermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!
Fenerbahçe'den Sadettin Saran ve kongre açıklaması: "Üzüntüyle karşılanmaktadır"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.