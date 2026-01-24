Fenerbahçe-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Göztepe sahaya çıkıyor. Hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve Kadıköy'de ligin iki güçlü ekibi mücadele edecek.
https://x.com/Fenerbahce/status/2015034161271026038?s=20
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Mputu, Miroshi, Dismas, Dennis, Olaitan, Cherni, Juan, Janderson.
Lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe karşısında puan kaybı yaşaması halinde ise zirveden uzaklaşmış olacak.
Fenerbahçe ile Göztepe bugüne kadar 59 kez karşılaşırken, sarı lacivertliler 27 defa kazanmış ve 9 kez de kaybetmişti.
Süper Lig devinde Archie Brown, Levent Mercan ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almazken; İzmir temsilcisinde de Malcom Bokele, Heliton ve Alexis Antunes, sahada olamayacak.
Lig tablosunda Trabzonspor ile Beşiktaş'ın arasında 4. sırada konumlanan Göztepe; Kadıköy'den alacağı puan ya da puanlarla, Avrupa hedefine doğru bir adım daha atmış olacak.