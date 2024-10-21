Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum
Süper Lig'in 9. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı ve bir maç eksiğiyle şu anda ligde Galatasaray ile arasında puan farkı 8'e yükseldi.
Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri oynandı ve ligde puan durumu son şeklini aldı. Lider Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde puanını 25'e yükseltti.
Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Anadolu ekibini 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Üst sıralarını yakından ilgilendiren Samsunspor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı. Bol pozisyonlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.
Bu sonuçlarla ligde de puan durumu son şeklini aldı. Galatasaray, bir maç fazlayla Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.