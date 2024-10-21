Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum

21 Ekim 2024 02:14 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 02:20

Süper Lig'in 9. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı ve bir maç eksiğiyle şu anda ligde Galatasaray ile arasında puan farkı 8'e yükseldi.

Soner Aydoğdu: Bu takımda aidiyet duygusu çok yüksek!

Soner Aydoğdu: Bu takımda aidiyet duygusu çok yüksek!

Süper Lig​'de 9. hafta mücadeleleri oynandı ve ligde puan durumu son şeklini aldı. Lider Galatasaray​, deplasmanda Antalyaspor​ ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde puanını 25'e yükseltti.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş​, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Anadolu ekibini 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE​ İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Üst sıralarını yakından ilgilendiren Samsunspor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı. Bol pozisyonlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.

Bu sonuçlarla ligde de puan durumu son şeklini aldı. Galatasaray, bir maç fazlayla Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.