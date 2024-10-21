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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Ekim 2024 02:14 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 02:20
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig&#039;de zirve yarışında son durum

Süper Lig'in 9. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı ve bir maç eksiğiyle şu anda ligde Galatasaray ile arasında puan farkı 8'e yükseldi.

Süper Lig​'de 9. hafta mücadeleleri oynandı ve ligde puan durumu son şeklini aldı. Lider Galatasaray​, deplasmanda Antalyaspor​ ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde puanını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum - 1. Resim

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş​, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Anadolu ekibini 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE​ İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Üst sıralarını yakından ilgilendiren Samsunspor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı. Bol pozisyonlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum - 2. Resim

Bu sonuçlarla ligde de puan durumu son şeklini aldı. Galatasaray, bir maç fazlayla Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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