Fenerbahçe ilgileniyordu! Joao Felix, Chelsea'ye 7 yıllık imzayı attı

21 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:23

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix, İngiltere devi Chelsea’ye transfer oldu. Chelsea, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Joao Felix'i Atletico Madrid'den bonservisiyle kadrosuna kattı.

Portekizli yıldız futbolcu bir dönem Fenerbahçe’nin transfer listesindeydi. Sarı-Lacivertlilerin ilgilendiği dünyaca ünlü futbolcu Chelsea ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.

"ARTIK KALICI OLARAK EVİMDEYİM"

Eski takımına dönen Felix, "En son buraya geldiğimden beri biraz değiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Kasım ayında 25 olacağım. Bir oyuncu olarak büyüdüğümü hissediyorum. Premier Lig'e daha hazırlıklıyım. En iyi yıllarımın önümde olduğunu hissediyorum. Bundan hiç şüphem yok. En iyi yıllar henüz önümüzde ve bu yıl iyi bir yıl olacak çünkü artık kalıcı olarak evdeyim, evimin tadını çıkarabiliyorum." ifadelerini kullandı.

FELİX 45 MİLYON STERLİN İLE TRANSFER OLDU

Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Chelsea'ye bu kez temelli geri dönmüş oldu. 24 yaşındaki yıldız 45 milyon sterlin bedelle transfer oldu.