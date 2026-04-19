Fenerbahçe istedi, Beşiktaş alıyor! İtalyan basını transferin detaylarını yazdı

Trendyol Süper Lig’de gelecek sezonun kadro planlamasını "mutlak şampiyonluk" parolasıyla erkene çeken Beşiktaş, hücum hattı için rotayı İtalya’ya kırarak transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza attı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan ve transfer listesinin ilk sırasında yer alan 32 yaşındaki Belçikalı gol makinesi Romelu Lukaku için siyah-beyazlı yönetimin resmen devreye girdiği öğrenildi.
İşte Lukaku transferinde İstanbul hattındaki sıcak saatler ve Beşiktaş’ın İtalya dosyasındaki finansal detaylar...
Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Napoli'de beklentilerin çok uzağında kalan ve peş peşe yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle formaya hasret kalan Lukaku için İtalya defteri kapanıyor.
Bu sezon Çizme ekibiyle yalnızca 7 resmi maça çıkabilen ve sahada toplamda sadece 74 dakika kalabilen deneyimli santrforun bu yetersiz performansı, Napoli yönetimini ayrılık planları yapmaya itti. İtalyan basını, kulübün yaz transfer döneminde Belçikalı oyuncuyla yollarını kesin olarak ayıracağını yazdı.
Napoli yönetiminin, gözden çıkardığı Romelu Lukaku için belirlediği bonservis bedeli de netleşmeye başladı. İtalyan devinin, tecrübeli golcünün gidişine onay vermek için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis geliri beklediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız oyuncu için Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve bir adım öne geçtiği öğrenildi.