Galatasaray’ın yaz transfer dönemi hedefleri arasında en üst sırada yer alan Portekizli yıldız Bernardo Silva için transfer piyasası, İtalya’dan gelen flaş bir iddiayla yeniden şekillendi.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'a transfer çalımı! Yıldız oyuncuya dev kontrat... İtalyan basını duyurdu Galatasaray'ın transfer hedefi Bernardo Silva için İtalya'dan Juventus'un resmi teklif sunduğu iddia edildi. Juventus, Bernardo Silva için menajerine teklif sundu. Juventus'un teklifinde bonuslar dahil 7 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme bulunuyor. Bernardo Silva'nın transfer listesinde Suudi Arabistan, MLS, Barcelona ve Benfica'nın da olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir yakın markajda tuttuğu Manchester City’li maestro için bir Serie A devinin resmi teklifini sunduğu ve pazarlıklarda öne geçtiği öne sürüldü.

Avrupa futbolunun elit 10 numaralarından biri olan Silva’nın tercihi merakla beklenirken; İstanbul ve İtalya hattındaki bu dev kapışma, yaz transfer döneminin en yüksek bütçeli operasyonlarından biri olmaya aday. İşte Portekizli yıldızın transferindeki son durum ve İtalyan basınının sızdırdığı o rakamlar...

'JUVENTUS TEKLİF SUNDU' İDDİASI

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre; Juventus Bernardo Silva için harekete geçti ve menajerine teklifini iletti.

Habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcuya 'liderlik' teklifi yaptı.

MAAŞ TEKLİFİ DE BELLİ OLDU

31 yaşındaki futbolcuya Juventus'un bonuslar dahil 7 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de devrede olduğu, Barcelona ve Benfica'nın da transfer listesinde bulunduğu haberin detaylarında yer aldı.

Bu sezon Man. City'de 44 maçta 3 bin 208 dakikada süre alan Portekizli oyuncu, 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.