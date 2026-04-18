SON DAKİKA!
 | Yasin Aşan

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! Sarı-kırmızılı camiaya çağrıda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Herkesin yan yana gelmesinin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız" dedi.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:59
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 18:59

Galatasaray'da nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda spor başarıları, projeler ve kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.
Özbek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ve eski teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.
Kadın voleybol CEV Kupası ve erkek sutopu Avrupa Challenger Kupası'nı kazanan takımları kutladı.
Kadın basketbol takımının FIBA Avrupa Ligi finaline yükseldiğini ve erkek basketbolda NBA Avrupa projesi görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.
Süper Lig'de 26. şampiyonluğa giden futbol takımına inancını vurgulayarak, camianın birlikteliğinin önemine dikkat çekti.
Aslantepe Vadisi projesi kapsamında 62 dönümlük araziye spor kompleksi ve idari bina yapılacağını, temel atma töreninin 23 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yapıldığını, Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Kalamış tesislerinin tamamlandığını veya yapımının sürdüğünü ifade etti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Özbek, "Kahramanmaraş, benim sıklıkla ziyaret ettiğim bir şehirdir. Orayla gönül bağım var. Hayatını kaybeden değerli öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tedavi gören kardeşlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Ayrıca kulübümüzün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun vefatı sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Defin esnasında ailesinin yanındaydık. Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, Avrupa'da kadın voleybol ve erkek sutopunda kazandıkları kupalar sebebiyle camianın çok sevinçli olduğunu aktararak, "Normalde bazı divan kurulu toplantılarını kapalı yapardık. Bugün 'kupalı' yapıyoruz. İki kupalı toplantıda buradayız. CEV Kupası şampiyonu kadın voleybol takımımız buradaydı. Avrupa Challenger Kupası'nı kazanan erkek sutopu takımımızın da bir kısmı buradaydı. Maçları olduğu için hepsi gelemedi. Onları yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarımızın CEV Kupası'ndaki desteği çok iyiydi. O gün üç önemli maçımız vardı. Galibiyetlerimizde büyük rol oynadılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Kadın basketbol takımımız da FIBA Avrupa Ligi finaline yükseldi. Bu kupayı bir kez kazandık. İkinci kez kazanacağımıza inanıyorum. Erkek basketbolda NBA Avrupa projesine dair görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili de yakında güzel haberler vereceğim." şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Dursun Özbek, sezon başında amatör branşlar için kendilerine önemli hedefler belirlediklerini aktararak, "Amatör branşlar için belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız için mutluyum. Artık kupa sezonunu açtık. Bu kupaların bize uğur getireceğine ve yeni kupalar kazanacağımıza inanıyorum. Futbol takımımız, Süper Lig'de 26. şampiyonluğa gidiyor. Takımıma inancım ilk günkü gibi aynı. Galatasaray, tüm camiasıyla onların arkasındadır. Camia, şampiyonluk yürüyüşünde sonsuz desteğini vermeye devam edecektir." dedi.

Gündemlerinde sadece kupa kazanmak olduğunu belirten Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, yol kazaları ve zor zamanları yaşadık. Hepsinden de en güçlü şekilde çıkmayı başardık. Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Bu kulübün tarihinde hiçbir zaman vazgeçmemek ve çaba göstermek var. Herkesin yan yana gelmesinin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız." şeklinde konuşmasını tamamladı.

ASLANTEPE VADİSİ PROJESİNDE SON DURUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi projesine de değinerek şunları söyledi:

"Stadımızın hemen yanında 62 dönüm olan bir arsayı Galatasaray Kulübüne kazandırdık. Orayı spor kompleksi yapmak istiyoruz. Diğer şubelerimize hizmet edecek alanlar yok. Bu arsayı Galatasaray Kulübüne kazandırmak yeterli değil. Şimdi amaç, bunu tesis haline getirmek. Bu tesiste basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, salon sporlarına hizmet edecek yerler ve bazı ticari alanlar olacak. Ayrıca idari bina da yapacağız. Şu anda kulüp, idari olarak dağılmış vaziyette. Bu dağınıklığı engellemek için idari bina yapıyoruz. Bu projenin toplamı yaklaşık 150 bin metrekare. Bütçesi de yaklaşık 200 milyon dolar civarında. Temeli atıyoruz. 23 Nisan'da bir temel atma törenimiz olacak. 23 Nisan bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu şekilde kutlamak istiyoruz."

"BUGÜN HERKES GALATASARAY'IN GELDİĞİ SEVİYEYİ KISKANIYOR"

Dursun Özbek, divan kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, çok önemli gayrimenkul yatırımları yaptıklarını aktararak, "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon avro yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Ben Galatasaray Kulübünün başkanı olarak birçok kişi ile konuşuyorum. Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum. Riva'daki projemizi de yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz'da akademi binası için inşaata başladık." ifadelerini kullandı.

Özbek, Galatasaray'ı en iyi yere getirmek istediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Eğer ben 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yapmasaydım banka borcumuz olmazdı ama buna ihtiyacımız vardı. Tesisleşmeye ihtiyacımız vardı. Gayrimenkul yatırımları yapıyoruz. Yaptığımız projeler çerçevesinde bazen borçlanmak zorunda kalıyoruz. Bazen de öz kaynak kullanıyoruz. Borçlanmak, felaket değil. İpotek verdik. Mecidiyeköy'de yaklaşık 60'a yakın dairemiz var. Daha önce bunlar Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada ipotekliydi. Biz, başka bir kredi kuruluşuna bu ipoteği verdik. Bankalar Birliği anlaşmasında kulübün verdiği ipotek miktarı 23-24 milyar liraydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bütün bu ipoteği fek ettik."

