Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Rizespor maçında tepki çekmişti... Sadettin Saran'dan dikkat çeken Ederson itirafı: 'Tüm sorumluluk benim, özür dilerim...'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Sadettin Saran, TFF ve MHK’ye sert eleştirilerde bulunurken, kaleci Ederson’un maç sonrası takıma gönderdiği duygusal mesajı ilk kez açıkladı.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 15:30

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak şampiyonluk yarışından hakem kararlarına, yönetimsel duruştan oyuncuların ruh haline kadar pek çok konuya değindi.

"EDERSON WHATSAPP GRUBUNDAN ÖZÜR DİLEDİ"

Başkan Saran, takımın içindeki duygusal atmosferi anlatırken kaleci Ederson’un maçın ardından takım arkadaşlarına attığı mesajı paylaştı. Takımın pes etmediğini vurgulayan Saran: "Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna yazdı; ‘Tüm sorumluluk benim, özür diliyorum’ dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız!" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI’NA ÇAĞRI: "YETER!"

Hakem hataları ve VAR kararları üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenen Saran, "arka kapı" görüşmelerindeki tesellilerin yeterli olmadığını belirtti: "Dün akşam yaşanan gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum: Arka planda 'haklısınız' demek yetmez! Sezon başından bu yana tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil. Yeter! Kimsenin emeğinin yok sayılmasına izin veremeyiz."

"ŞAMPİYON YAPMAZLAR DUYGUSUNA İZİN VERMEDİK"

Saran, oyuncuların psikolojik olarak yıpratılmasına karşı dik durduklarını belirterek şunları söyledi: "Puan farkı 7 olduğunda da aynı yerdeydik. Futbol böyle bir şey, tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Oyuncularımızın 'bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. Çünkü daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bu yolu seçtik. Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ"

Görev süresindeki 206 günü değerlendiren ve yönetim anlayışını özetleyen Saran, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Biz bu göreve bir sözle geldik; bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. Alnımız ak, başımız dik. Fenerbahçe için koltuk sevdalısı değiliz biz."

