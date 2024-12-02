Fenerbahçe kadrosuna katacaktı! Boca Juniors'tan Medina açıklaması

02 Aralık 2024 21:24 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 21:27

Fenerbahçe'nin aylardır peşinden koştuğu Cristian Medina transferinde yeni gelişme yaşandı. 22 yaşındaki yıldız isim hakkında kulübü Boca Juniors'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe​​ yaz transfer​ döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina transferinde Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi. Boca Juniors Yöneticisi Chicho Serna, Arjantinli orta saha Cristian Medina transferinde son durumu açıkladı.

Arjantin​ basınına konuşan Serna, "Cristian Medina bize karşı hep çok netti. Transfer görüşmelerini bitirmek için mantıklı bir zaman olduğunu düşündük. Bazı olasılıklar vardı ama gerçekleşmedi. Kararı, Medina verdi. Sorumluluğu üstlenmek zorunda" dedi.

MEDİNA FENERBAHÇE'YE GİDECEK Mİ?

Medina'nın sözleşmesinin devam ettiğini açıklayan Serna, "Bizimle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ne kadar dayanabileceğimizi ve durumun nereye kadar gidebileceğini göreceğiz. Bu konuya biraz zaman vermeliyiz." diye konuştu.

6 MAÇTIR KADROYA ALINMIYOR!

22 yaşındaki Cristian Medina Boca Juniors'ta takımdan ayrılmak istediği gerekçesiyle 6 maçtır kadroya alınmıyor.