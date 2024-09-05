Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a berberinden Galatasaray şakası!

05 Eylül 2024 21:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 21:22

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat berberi tarafından şakalandı. Galatasaray logolu kuaför örtüsü ile üstü örtülen tecrübeli kaleci örtüyü hemen üstünden attı. Berberine sitem eden Eğribayat, "Bir daha bana böyle şakalar yapma" dedi.

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, berberi tarafından ezeli rakibi Galatasaray ile şakalandı.

1.93'lük file bekçisi gittiği kuaförde tıraş öncesi Galatasaray logolu kuaför örtüsü ile üstü örtülmeye çalışıldı. Duruma sinirlenen Eğribayat tepki gösterdi.

Örtü üstüne gelir gelmez üzerinde sıyırıp atan Eğribayat, "Biraz ciddi ol. Bana bir daha böyle bir şey yapma" diyerek tepki gösterdi.

FUTBOLCULARIN SPORCUSU

Birçok sporcuyla çalışması ile ün kazanan kuaförün duvarında asılı duran; Wout Weghorst, Elif Elmas, Sebastian Szymanski, Rachid Ghezzal, Rodrigo Becao gibi isimlerin forması videoda dikkat çekti.