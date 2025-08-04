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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bir yıldızı daha istiyor! Fiyatı 30 milyon euro

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Benfica'dan Florentino Luis'e de kanca attığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bir yıldızı daha istiyor! Fiyatı 30 milyon euro
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 07:39

, yaz dönemindeki ataklarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu transferinde sona yaklaşırken, gözünü şimdi de Portekizli orta saha oyuncusu Florentino Luis’e çevirdi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bir yıldızı daha istiyor! Fiyatı 30 milyon euro

BENFICA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Kulübe yakın kaynaklara göre, sarı-lacivertli yönetim, bu transferi noktalamaya çalışırken bir yandan da ’nın bir diğer önemli ismi Florentino Luis için temaslarını yoğunlaştırdı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari’nin haberine göre; Benfica, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için yaklaşık 30 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe’nin bu yüksek bedeli aşağı çekmek amacıyla farklı formüller üzerinde çalıştığı öne belirtiliyor.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bir yıldızı daha istiyor! Fiyatı 30 milyon euro

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Florentino Luis, geride kalan sezonda Benfica formasıyla toplam 45 resmi maçta görev yaptı. Orta sahanın merkezinde hem savunma hem de pas bağlantılarında etkin rol üstlenen oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolcu, daha önce Fransa ve İspanya'da da kiralık olarak forma giymişti.

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
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#Florentino Luis
#Spor
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