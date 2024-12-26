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Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 13:44 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:44
Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere&#039;ye gitti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Jose Mourinho’yu takımın başına getiren yönetim, henüz istediği sonuçları alamadı. Lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de yeni transferler gündeme geliyor. İngiliz basınının yaptığı habere göre; Fenerbahçe yönetiminden Mario Branco, Kevin De Bruyne ile görüşmek için İngiltere’ye uçtu.

Fenerbahçe​ yönetimi ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor. Şampiyonluk hedefinden kopmamak adına kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Belçikalı Kevin De Bruyne​ ile görüşmeye başlıyor.

Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti - 1. Resim

CİTY'DEN AYRILMAK İSTİYOR!

İngiltere'de sezona kötü başlayan Manchester City​ ekibi, lider Liverpool'un 12 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan teknik adam Pep Guardiola​ ile de anlaşma noktasında sıkıntı yaşadığı belirtilen Belçikalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti - 2. Resim

FENERBAHÇE EKİBİ İNGİLTERE'DE

Takımdan ayrılması kesin gözle bakılan Kevin De Bruyne için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertli ekibin futbol direktörü Mario Branco​, oyuncunun menajeri ile görüşmek için yola çıktı.

Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti - 3. Resim

Jose Mourinho'nun da ısrarlı istediği orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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