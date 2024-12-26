Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Jose Mourinho’yu takımın başına getiren yönetim, henüz istediği sonuçları alamadı. Lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de yeni transferler gündeme geliyor. İngiliz basınının yaptığı habere göre; Fenerbahçe yönetiminden Mario Branco, Kevin De Bruyne ile görüşmek için İngiltere’ye uçtu.
Fenerbahçe yönetimi ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor. Şampiyonluk hedefinden kopmamak adına kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, dünyanın en iyi orta sahaları arasında gösterilen Belçikalı Kevin De Bruyne ile görüşmeye başlıyor.
CİTY'DEN AYRILMAK İSTİYOR!
İngiltere'de sezona kötü başlayan Manchester City ekibi, lider Liverpool'un 12 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan teknik adam Pep Guardiola ile de anlaşma noktasında sıkıntı yaşadığı belirtilen Belçikalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
FENERBAHÇE EKİBİ İNGİLTERE'DE
Takımdan ayrılması kesin gözle bakılan Kevin De Bruyne için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertli ekibin futbol direktörü Mario Branco, oyuncunun menajeri ile görüşmek için yola çıktı.
Jose Mourinho'nun da ısrarlı istediği orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.