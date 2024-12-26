Fenerbahçe Kevin De Bruyne görüşmesi başlıyor! Mario Branco İngiltere'ye gitti

26 Aralık 2024 13:44 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:44

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Jose Mourinho’yu takımın başına getiren yönetim, henüz istediği sonuçları alamadı. Lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de yeni transferler gündeme geliyor. İngiliz basınının yaptığı habere göre; Fenerbahçe yönetiminden Mario Branco, Kevin De Bruyne ile görüşmek için İngiltere’ye uçtu.