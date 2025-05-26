Fenerbahçe kritik tarihi duyurdu!

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague şampiyonluğunun ardından kutlama tarihi de belli oldu. Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğunun töreni için yapılan planlamayı resmi hesaplarından duyurdu.

Fenerbahçeli taraftarlarda Avrupa şampiyonluğunun coşkusu yaşanırken, kupa için yapılacak törenin tarihi de açıklandı. Fenerbahçe, 27 Mayıs Salı günü taraftarıyla buluşacak.

FENERBAHÇE'DEN THY EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMA PROGRAMI

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ YİNE FENERBAHÇE! Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu! Avrupa Şampiyonu takımımız, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Büyük kutlama ise Salı günü! Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı’dan Göztepe Parkı’na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı’na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz! Bu gurur hepimizin. Bu zafer Fenerbahçe'nin!"