Hatayspor-Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in son virajında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trendyol Süper Lig’den küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, şampiyonluğa havlu atmış olan Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yiğit Arslan’ın düdük çaldığı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

FENERBAHÇE VE HATAYSPOR İÇİN LİG TABLOSU NETLEŞTİ

İki takım için de maçın sonucundan bağımsız olarak gelecek sezonu etkileyen bir durum söz konusu olmayacak. Hatayspor’un küme düştüğü lig tablosunda, Fenerbahçe’nin de ikinci sırada bitirmesi kesinleşmiş durumda.

FENERBAHÇE KADROSUNDA ROTASYON BEKLENİYOR

Sezon boyunca daha az süre alan isimlerin şans bulması beklenen maçta, Fenerbahçe favori olarak sahaya çıkacak.

HATAYSPOR İÇİN GALİBİYET KRİTİĞİ

Önümüzdeki yıl Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, galibiyet alması durumunda maddi olarak daha çok gelir elde edecek ve yaz dönemindeki yapılanma için avantaj sağlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Hatayspor: Emir, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Masanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, İsmail, Amrabat, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.