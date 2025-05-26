Hatayspor-Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in son virajında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.
Trendyol Süper Lig’den küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, şampiyonluğa havlu atmış olan Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yiğit Arslan’ın düdük çaldığı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
İki takım için de maçın sonucundan bağımsız olarak gelecek sezonu etkileyen bir durum söz konusu olmayacak. Hatayspor’un küme düştüğü lig tablosunda, Fenerbahçe’nin de ikinci sırada bitirmesi kesinleşmiş durumda.
Sezon boyunca daha az süre alan isimlerin şans bulması beklenen maçta, Fenerbahçe favori olarak sahaya çıkacak.
Önümüzdeki yıl Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, galibiyet alması durumunda maddi olarak daha çok gelir elde edecek ve yaz dönemindeki yapılanma için avantaj sağlayacak.
Hatayspor: Emir, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Masanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Okoronkwo.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, İsmail, Amrabat, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.